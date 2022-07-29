兩省人大常委前副主任遭除黨籍　移送審查起訴

中央紀委國家監委周五（29日）在官網同時公布兩名省人大常委會前副主任遭處分的消息。其中，四川省人大常委會前副主任王銘暉被開除黨籍及公職，河北省人大常委會前副主任謝計來於2017年已辭去職務，則被開除黨籍，並取消其享受的待遇。

通報指，王銘暉處心積慮對抗組織審查，大搞迷信活動；貪圖享樂，接受私營企業主安排的宴請、旅遊和服務；違規為多人職務晉升、調整等提供幫助；違規收受禮金，搞權色交易；家風不正，道德敗壞；以權謀私、親清不分，與不法商人沆瀣一氣，大搞權錢交易，利用職務便利為他人在工程承攬、企業經營等方面謀利，並非法收受巨額財物；濫權妄為，致使國家利益遭受特別重大損失。

謝計來被指把幹部選拔任用權力作為謀取私利的工具，大肆賣官鬻爵，助長跑官買官的歪風邪氣，嚴重損害組織工作公信力，破壞當地政治生態；違規出入私人會所接受宴請；違規收受大額禮品禮金；生活作風問題嚴重；利用職務便利為他人在職務晉升、崗位調整、房地產開發建設等方面謀利，並非法收受巨額財物。兩人除按黨紀律和公職人員政務法被處分外，亦被收繳違紀違法所得；所涉嫌犯罪問題移送檢察機關審查起訴，所涉財物一併移送。