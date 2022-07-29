陸美迎政治季　學者：北京關注涉台問題

中美元首通電話備受關注，特別是雙方在台灣問題的交涉。有內地學者認為，中方警告「玩火必自焚」這句話分量比較重，意指一旦美國國會眾議院議長佩洛西訪台，北京肯定有重大反應，到時可能釀成重大危機；又指摘美方的表態是認為中國正在單方面改變現狀，挑戰台灣海峽和平穩定。

復旦大學國際問題研究院院長吳心伯接受訪問時表示，中美下半年開始進入各自的「政治季」，分別迎來二十大及中期選舉，所以兩國領導人將更多地關注國內問題，也希望能夠減少一些外部壓力。他認為在上述情況下，若中美元首今次通電話能夠在接下來一段時間令兩國關係緩和及改善，那將是很有意義。

吳心伯認為，中方在涉台問題提到「民意不可違」，是指有強而有力的國內民意支持，並需要拒絕美方「話中有話」的涉台表態。他指華府意識到在很多問題上離不開與中國合作，「一個比較謹慎的期待是，如果美國此次能夠落實其表態，中美可能會推進部分領域的合作，這也有助於整個雙邊關係的改善」。

華府高級官員透露，今次中美元首通電話源於白宮國家安全顧問沙利文，上月中向中國國務委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪提出，中國國務委員兼外長王毅本月初與美國國務卿布林肯會面時，就通電話的日期提出建議。