耿爽斥個別國家挑戰中國主權　製造台海緊張局勢

中國常駐聯合國副代表耿爽，在安理會討論烏克蘭問題的會議上發言時，提到台灣問題，批評個別國家在烏克蘭問題上一再強調主權原則，但在台灣問題上不斷挑戰中國主權，甚至蓄意在台海製造緊張局勢。他指中方一貫尊重他國主權，亦希望自身主權得到他國尊重，強調維護國家主權的意志堅定不移、堅如磐石，任何人和國家都不要低估有關決心和能力，不要玩火自焚。

耿爽指出，烏克蘭危機表明，各國安全不可分割，只有重視別人的安全，維護大家的安全，才能真正實現自己的安全。各國要秉持共同、綜合、合作、可持續的安全觀，重視彼此合理安全關切，構建均衡、有效、可持續的全球和地區安全架構，共同維護世界和平。

耿爽又指，世界百年未有之大變局正加速演進，在戰爭和疫情交織衝擊下，這個世界面臨愈來愈多的不穩定性和不確定性。在充滿變化和挑戰的時代，沒有國家能獨自應對，也沒有國家能夠獨善其身。在國際社會最需要團結合作、共克時艱的時候，固守冷戰思維和集團政治，推行脫鉤斷鏈和「小院高牆」，把經貿往來政治化、工具化、武器化，脅迫其他國家選邊站隊，刻意製造分裂和對抗，是極不負責任和極其危險的舉動。