眾議員警告中方　勿因佩洛西行程輕舉妄動

美國眾議院議長佩洛西的亞太地區行程或包括台灣，台海危機一觸即發。中國揚言採取強有力措施回應，周六（30日）更在距離台灣最近的水域執行實彈射擊訓練。多名民主黨眾議員接受外媒訪問，警告中國不要輕舉妄動，應從俄烏衝突中吸取教訓，武力攻台只會損害自身國際聲譽與經濟。

中美聯合工作組兼外交事務委員會成員康諾利（Gerrald Connolly）表示，台灣盟友會協助對抗中方，亦會獲得各國援助。惟有議員擔心中國比俄羅斯準備更充足，美國供台軍備亦只會有增無減，或因而提前攻台。軍事委員會代表布朗（Anthony Brown）認為，中國軍事能力較俄羅斯優良，不會重犯俄烏衝突中的相同失誤。眾議員莫爾頓（Seth Moulton）亦對美台共同抗華前景不樂觀，稱美國「仍有很多工作要做」。但他補充，自己跟軍事委員會正努力推動當局為協防台灣提前準備。

外交事務兼國土安全委員會成員馬林諾夫斯基（Tom Malinowski）指，中國清楚了解攻台的後果，但擔心如今次中國成功以軍事威脅阻攔佩洛西訪台會開先例，令中國掌握台海主導權。軍事委員會成員兼眾議員加萊戈（Ruben Gallego）亦指不必恐懼中方威脅，不應讓中國在台灣問題上取得先制權。

美國今年批准兩項對台軍售，總額逾1.9億美元。總統拜登5月曾警告，倘北京攻台，美國將有軍事回應。有分析指言論代表美國遵循「一個中國原則」，但不承認中國對台灣有主權。據美國情報評估，中方將繼續向台灣施壓，在美國軍事介入台灣問題上處於被動。