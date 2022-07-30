6名未成年人因瑣事不滿　多次掌摑女學生洩憤

甘肅天水市甘谷縣近日網傳一段影片，一名女學生遭2名女子和1名男子欺凌，多次掌摑致臉部變得紅腫。事件上傳網絡後，有網民留言稱，其中一名涉嫌打人的女子父親在縣公安局內工作，並揚言「我裏邊有人」。此言論引來猜測，大批網民懷疑有警員利用職權徇私。縣政府周六（30日）通報稱，對6人作出行政拘留處罰，但他們均是未成年人，按法規不予執行，責令其監護人嚴加管教。

通報顯示，李姓、樊姓和王姓等4名男子及王姓等2名女子，周日（24日）在該縣一高速公路涵洞內，因瑣事對魏姓女子毆打致輕微傷。相關影片上傳網絡後，造成惡劣社會影響。縣公安局周二（26日）接報後，將涉嫌打人的6人帶返警局調查。

案件發生後，教育、公安部門和婦聯等部門對魏女進行心理疏導和情緒安撫，對上述打人者進行心理輔導、行為矯治和法治教育，他們的監護人需到醫院對魏女道歉。通報稱，其中一名打人者王姓女子的父親確實曾為甘谷縣公安局西城派出所的輔警，但在辦案過程中不存在影響依法公正處理案件的行為。而散播上述消息的網民亦是一名未成年人，並非該案的涉案人員，目前已被警方批評教育。