台海局勢升級　日前防相促擬撤僑方案

台海局勢緊張，曾有報道指在台日僑已演練過兩岸爆衝突的應變對策。日本跨黨派國會議員組成的「思考日本安全保障議員之會」派代表團訪台，共同團長、日本前防衞大臣石破茂上周六（30日）表示，擬訂撤僑方案是國家保護民眾的責任，希望自民黨內部作討論。

石破茂指，撤僑方案政府責無旁貸，不過因為「事態」還沒發生，在很多議題還不知道台灣和日本的立場怎樣，例如應從機場或港口撤僑、由誰引導撤僑、能否動用日本自衞隊等。撤僑必須進行模擬演練，只有日本單方面演練無意思，要與台灣合作，他強調有很多在台日僑，日方需負主要撤橋責任，也要跟其他國家協商，若有空間能否允許他國人民撤離，希望自民黨內能討論。

日本已故前首相安倍晉三曾說「台灣有事等於日本有事」，石破茂表示要進一步思考，「怎樣才算台灣有事，又怎樣會造成日本有事？我們又需要甚麼法律條文來因應事態。」石破茂認為台日安全議題不能停留在同理心層次，現時要擬訂具體政策、法條化，在無安全同盟、邦交等前提下，只能盡力活用非官方管道。