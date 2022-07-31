佩洛西官宣訪星馬韓日　未提及台灣

美國眾議院議長佩洛西周日（31日）公布亞洲之行行程，包括新加坡、馬來西亞、南韓、日本，官方聲明沒有列出台灣。

佩洛西辦公室發聲明指，佩洛西帶領一個國會代表團前往印太地區，包括訪問新加坡、馬來西亞、南韓和日本，行動聚焦印太地區的相互安全、經濟合作和民主管治。佩洛西指，國會代表團前往印太重申美國對該國盟友和朋友的強大與不可動搖之承諾。在上述4國訪問時，代表團將出席高級別會議討論如何進一步加強共同利益和價值觀，包括和平與安全、經濟發展和貿易、新冠疫情、氣候危機、人權與民主管治。

佩洛西續指，代表團專機在夏威夷短暫停留加油，期間獲美軍印太司令部領導層作簡報，並到訪美國海軍亞利桑那號戰艦紀念館，向在二戰期間日軍偷襲珍珠港時犧牲的美軍致意，在外訪期間會繼續對駐外地美軍表達國會和國家的感激。

代表團由眾議院成員組成，包括佩洛西、外交事務委員會主席米克斯（Gregory Meeks）、退伍軍人事務委員會主席馬克‧高野（Mark Takano）、籌款委員會副主席德爾貝尼（Suzan DelBene）、情報委員會成員兼經濟和消費者政策監督小組委員會主席克里希納穆爾提（Raja Krishnamoorthi）、軍事委員會兼外交事務委員會成員安迪·金（Andy Kim）。