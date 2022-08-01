網信系統整治歪風　約談3491間網站平台

內地官媒周日（7月31日）引述網信中國微信公眾號消息報道，內地全國網信系統2022年上半年持續加大網絡執法力度，累計依法約談3,491間網站平台等，並同時會同電信主管部門取消違法網站許可或備案、關閉逾1.2萬個違法網站，至今移送4,246條相關案件線索。

報道指，多級網信部門展開名為「清朗‧2022年算法綜合治理」等多個專項行動，集中整治網絡直播及短視訊領域亂象等。除約談多間網站平台，網信部門亦同時警告3,052間，另罰款處罰283間，同時暫停功能或更新419間，而下架的移動應用程序亦多達177款。

針對淘寶、京東、拼多多、小紅書、微店等5間電商平台多間店舖存在違法違規訊息問題，北京市、上海市、浙江省網信辦分別依法約談5間平台主要負責人，責令其限期整改，處置相關店舖，從嚴處理責任人，並分別予以罰款行政處罰。

報道強調，國家網信辦已指導各級網信部門，綜合運用執法約談、責令整改、處置帳號、移動應用程序下架、暫停功能或更新、關閉網站、罰款、處理責任人、通報等多種處置處罰手段，對嚴重違反有關互聯網訊息內容管理法律法規的網站平台，依法予以嚴處。