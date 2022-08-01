內地昨增277宗本土新冠　菏澤養老院封閉管理

國家衞健委周一（8月1日）通報，前一日內地新增277宗本土新冠病例，包括33宗確診和244宗無症狀感染。甘肅和廣西仍是本輪疫情最嚴重地區，各新增81和70宗本土病例。山東近日病例亦持續增多，新增51宗本土病例，全部均由菏澤市報告。因應這次突發疫情，該市已宣布當地182家養老院實施全封閉管理。

甘肅周日（7月31日）新增本土病例包括15宗確診和66宗無症狀感染。該省蘭州市新冠疫情防控辦公室周日表示，由於該市已實現社會面動態清零，因此於周一凌晨零時起對主城4區實施分級分類差異化防控措施，逐步恢復低風險區周邊超市、便利店、蔬果店等營業網點開業。上海周日無新增本土病例，惟當地包括靜安、普陀、虹口、楊浦、寶山各區，將於周二至周四（8月2至4日）開展「3天2檢」。另閔行區則由周二至周六（6日）隔日開展共3次全區全員核酸篩查。

山東菏澤市周日新增本土確診和無症狀感染病例分別為2和49宗。針對該市病例增多，官方回應原因是該市近期周邊多個地區發現疫情，而病例較多的曹縣存在多條傳播鏈、波及範圍廣，還有是引發這次疫情的Omicron BA2.2.1變種病毒株隱匿性強。