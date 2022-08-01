佩洛西或非正式訪台　12架美軍軍機抵沖繩

美國眾議院議長佩洛西周一（8月1日）率領國會代表團抵達亞洲行首站新加坡，她公布的行程未提及台灣，前美國國防官員唐安竹估計代表團可能在訪問馬來西亞後，以非正式方式中途停留台灣。

佩洛西辦公室公布的公開行程顯示，代表團訪問印太地區，包括新加坡、馬來西亞、南韓和日本。前美國國防部中國大陸、台灣和蒙古辦公室主任唐安竹（Drew Thompson）在Twitter表示，雖然佩洛西公開行程未提及台灣，但不代表「不會在非官方的基礎上停留台灣」，此做法符合美國「一中政策」，亦能考慮北京關切，又不算「屈服」，大陸希望台灣排除在正式行程外，不與其他主權國家並列。他猜測按現時情況，大陸可能會派大量解放軍機飛入台灣的防空識別區，又或派偵察機到台灣周邊回應佩洛西訪台。

日本傳媒報道，12架非隸屬美軍駐日本沖繩基地的軍機周日（7月31日）飛抵沖繩，或與佩洛西計劃訪台導致陸美緊張局勢升溫有關。涉及軍機包括9架隸屬美國本土空軍基地的KC-135空中加油機，以及2架美軍航母艦載C-2運輸機、1架的黎波里號兩棲攻擊艦艦載MH-60直升機先後降落沖繩美軍嘉手納基地。