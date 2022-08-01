佩洛西或突擊訪台數小時　傳台方正在準備

美國眾議院議長佩洛西展開亞洲訪問之旅，她公布的行程未提及台灣。台媒周一（1日）引述消息人士指，以目前情況看，佩洛西訪台的機率傾向「有意成行」，可能突擊到訪數小時，目前仍無法確定；台方相關單位對此已是「準備中」，但只能等待通知。

報道指，佩洛西訪台機會高，時間點落在新加坡和馬來西亞行程結束後，前往日本和南韓之間的空檔。佩洛西傳出可能訪台之後，由於中國大陸官方已透過聲明及演習加以阻嚇，台灣官方單位非常低調，沒有對外回應，深明佩洛西一旦成行可能加劇台海緊張，不希望有任何挑釁事件發生。台方安全單位及駐美代表處目前密切注視各項情勢，但對佩洛西是否訪台無法「操之在己」，完全處於被動狀態。

美國共和黨前亞太區主席方恩格（Ross Darrell Feingold）指出，佩洛西若訪台，應觀察她停留多久；提到美國眾議院前議長金里奇（Newt Gingrich）25年前訪台時，只停留數小時並未過夜。方恩格又認為，此行是佩洛西國會生涯的畢業之旅，台灣應平常心面對。國民黨台北市議員游淑慧則認為，佩洛西若訪台不能代表美國，只是為中期選舉選情造勢，而台官員像哈巴狗般跑去機場拜見，將把台灣的臉丟光。