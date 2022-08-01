澳媒：華向所羅門總理提供行賄資金

澳洲廣播公司（ABC）節目《四角方圓》（Four Corners）周一（1日）披露，中國大陸去年兩度向親所羅門群島總理索加瓦雷的國會議員提供近300萬澳元（約1,645萬港元）資金，反對派議員陶辛格認為是大陸資金讓索加瓦雷保住總理一職，總理辦公室無回應事件。

報道取得聲稱是去年收受資金的議員名單，所有親索加瓦雷的議員均獲近8萬澳元（約44萬港元），一封索加瓦雷簽署的信件指大陸駐所羅門大使館去年8月同意為其政府提供額外支持。同年12月，所羅門議會對索加瓦雷發起不信任投票，而在首都爆發騷亂數周後，由於擔心政府生存問題，索加瓦雷再動用該筆大陸資金向議員「行賄」。報道又提到，所羅門承認台灣的36年間，時任總理亦有一個類似的行賄基金。

此外，報道披露大陸國企林業集團於2019年派代表團到科隆班加拉島的硬木林業種植園視察，該島有一個受保護海港、深水港口和一條簡易跑道。知情人士指，代表團對林木無興趣，問及了碼頭有多長、水有多深。若陸企接管上述種植園，等同控制該島三分之二範圍，包括港口、簡易機場和大片平地。科隆班加拉島一間公司的董事曾去信澳洲外長黃英賢闡釋交易對澳洲構成的風險與戰略威脅，惟澳洲外交部稱不會介入。