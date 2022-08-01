解放軍建軍節演練　國防部稱加快軍隊現代化

周一（8月1日）是解放軍建軍95周年，多地解放軍部隊在建軍節前夕分別組織不同課目的演習。其中，西藏軍區某旅在海拔4,500多米的喜馬拉雅山脈組織多炮種實彈射擊考核；空軍空降兵某旅則在湖北北部山區進行奪控要點演練。中國國防部周日（7月31日）在相關招待會上強調，中國將加快國防和軍隊現代化，建設與中國國際地位相稱、與國家安全和發展利益相適應的軍隊。

中國首艘國產航空母艦山東號的副艦長徐英，周一在國防軍事頻道特別節目《我們的節日》中介紹，目前山東號正在海上執行例行訓練任務。他表示，隨着作戰能力不斷提升，未來雙航母編隊同框訓練的場景會愈來愈多。

參與西藏軍區某旅演練的炮兵分隊、突擊炮分隊、防空分隊以及步兵分隊，在低溫和空氣稀薄的高原進行各種武器射擊，錘練官兵實戰技能。西藏軍區某旅旅長梁昆表示，演練緊貼作戰任務，靈活地選擇火力打擊單元，貫穿偵察引導，精確打擊，火力覆蓋等戰術行動，有效檢驗各炮種之間的協同打擊效能，同時促使戰訓耦合，提升部隊執行多樣化任務的能力。

在湖北北部，官兵模擬在空降空投初始態勢下迅速完成人裝結合，並組成戰鬥隊形突進敵陣，掩護戰車群快速脫離空降場。空降兵某旅班長馬天華指出，整個模擬戰鬥過程非常考驗官兵綜合戰鬥技能，比如怎樣選擇進攻路線、運用火力，以及人車協同等；只有做到精準指揮、密切配合，才能發揮出理想的火力打擊效果。