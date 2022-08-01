陸警告佩洛西赴台後果嚴重　台軍備好應變方案

美國眾議院議長佩洛西可能於周二（2日）訪問台灣的說法甚囂塵上，中國大陸已多番警告，甚至頻頻公布軍演情況阻嚇。台灣軍方表示，針對解放軍任何軍事威脅與行動，台軍已備好各項應變方案與作戰計劃。大陸外交部周一（1日）再次強調，佩洛西如赴台將導致嚴重後果。

大陸外交部發言人趙立堅周一在例行記者會上表示，陸方近來已多次向美方表明堅決反對佩洛西赴台的嚴重關切和嚴正立場，再次正告美方陸方正嚴陣以待，解放軍絕不會坐視不管。中方必將採取堅決應對和有力反制措施，捍衞自身主權和領土完整，美方應做的是恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，兌現美國總統拜登不支持「台獨」的承諾，不得安排佩洛西訪台。

趙立堅強調，一個中國原則是台海和平穩定的定海神針，在台灣問題上不斷歪曲和掏空一個中國政策、發表不負責任的言論、製造局勢緊張因素的正是美方。他提到，美國最近開始強調要維護每一個國家的主權和領土完整，陸方希望美方首先在台灣問題上言行一致，不要搞雙重標準。

台媒向台灣軍方查詢，有沒有與美國合作空中防護專機的計劃時，台軍表示，針對解放軍任何軍事威脅與行動，已完備各項應變方案與作戰計劃。據指台軍應變計劃是指佩洛西訪台，專機進入台灣周邊空域後，如有解放軍軍機跟進干涉，台空軍負責偵巡與訓練的在空軍機將轉為執行驅離任務，阻絕解放軍軍機行動；地面警戒軍機則加強待命效率，隨時升空應對。