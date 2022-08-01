教育雙減青少年抑鬱減近8成　家長焦慮反增

內地去年推出教育雙減政策，目的是緩解義務教育階段學生過重的功課負擔。中國人民大學3名學者早前通過跟蹤搜索引擎上相關關鍵詞的搜索量、電商平台相關商品的購買量、專業諮詢網站等數據，分析該政策的效果。結果發現，政策實施後1年以來，青少年抑鬱症狀減少了78.6%，惟家長的焦慮症狀卻增加約12%。

分析認為，青少年抑鬱症狀減少主要基於學校減少甚至不安排課外作業，令學生的學業負擔緩解。而父母轉向家庭教育帶來陪伴時間增加，再加上不允許考試或禁止排名等，也令學生的考試焦慮大減。相反，以往孩子成績不好，父母可以選擇校外補習。但隨着雙減政策的實施，更多對補課有需求的家長只能選擇成本更高的一對一家教，難免對家庭財政增添壓力。此外，家長擔心孩子不能獲得優質的教育資源，只能選擇職業教育，未來經濟社會地位得不到保障。

內地早前修訂《體育法》，明文規定學生在校每天必需參加不少於1小時的體育課，同時將體育科目納入中學考試範圍。近日，國家體育總局辦公廳、教育部辦公廳和國家發改委辦公廳再聯合下發通知，明確允許師資力量不足的學校可對外採購體育服務，並規定了中小學體育課後服務活動課程的22項目體育活動，從一般普及的足球、籃球、排球、乒乓球，以至龍舟、毽球及舞龍舞獅等中華傳統體育項目。