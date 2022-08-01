農村老人短片《二舅》感動內地　被揭多處造假

早前一部描寫農村殘障老人生活及閱歷、題為《回村三天，二舅治好了我的精神內耗》的短片在內地瘋傳，除了講述「二舅」雖有殘疾卻知足常樂的樂觀心境外，更凸顯內地農村老人的困境，成為溫暖及正能量的代名詞。不過近日愈來愈多證據顯示，二舅的故事有多處造假，網絡上隨之罵聲一片。有網民斥責，「用底層人的艱辛和苦難，當作勵志故事去愚弄底層人，無恥、陰險、歹毒」。

內媒周一（1日）報道，該短片爆紅後，有媒體到二舅的居住地，本想發掘更多相關故事，但當地的鎮幹部直指短片「跟掌握的情況有出入」。片中提到二舅的殘疾證辦不下來，但事實上二舅的殘疾證早在1990年已辦妥。短片另指二舅是誤診致殘，然而當年為他診治的衞生院前院長澄清，二舅罹患「脊髓灰質炎」（即小兒麻痹），才是使他瘸腿的原因。

報道又指，二舅並非像片中所指由母親獨力撫養，而是由5名兄弟姐妹合力照顧。甚至有鄰居表示，短片的作者唐浩並非二舅的外甥，而是其外甥女婿。兩人並無血緣關係。愈來愈多造假證據曝光，有網民踢爆二舅的故事是抄襲一名中學老師的文章，該文章標題同是《二舅》，並入選2021年岳陽市高三語文模擬試的閱讀測驗題。