美三大主力艦駛近台　保駕護航佩洛西

有傳美國國會眾議院議長佩洛西最快周二（2日）晚上訪問台灣，美國傳媒指美國海軍在西太平洋部署的「一大兩小」航空母艦，即航空母艦列根號以及兩棲攻擊母艦美利堅號及的黎波里號，現時分別在台灣的南面、北面、東面戒備。

美國海軍研究所新聞網站（USNI News）周一（1日）報道，列根號航空母艦打擊群通過聖貝納迪諾海峽從南海抵達菲律賓海，截至當天位於台灣東南偏南、菲律賓以東的海域。根據美國國防部最新發放的照片，列根號上月30日與神盾巡洋艦安堤坦號及神盾驅逐艦希金斯號組成編隊，向東過航聖貝納迪諾海峽。

與列根號同樣以日本為基地的美利堅號，現時位於台灣以北的東海海域；來自加州的姊妹艦的黎波里號在日本沖繩以南的海域。與傳統的兩棲攻擊艦不同，上述兩艦不配備兩棲登陸作戰的井圍甲板，改為重視航空戰鬥，搭載F35B隱形戰機；的黎波里號試驗「閃電航空母艦」作戰概念時曾經搭載20架隱形戰機。

美國國防部發言人回覆時表示，上述主力艦在西太平洋正常行動，並拒絕透露為佩洛西提供的保護措施。惟美方一名高級國防官員稱，列根號、美利堅號、的黎波里號以及它們的護航艦艇和艦載機，準備好作為應急選項。針對佩洛西計劃訪台，中國外交部周一稱中方正嚴陣以待，強調解放軍絕不會坐視不管。