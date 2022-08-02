傳台曾撤回邀請　佩洛西憤怒堅持訪台

美國眾議院議長佩洛西據報將於周二（2日）晚抵達台灣，周三（3日）拜會台灣的蔡英文總統後離台。台媒周二引述知情人士指，美國白宮與軍方曾勸阻佩洛西訪台，台灣民進黨當局也暗地撤回邀請，但引發佩洛西責難，才繼續安排接待。台駐美代表蕭美琴則稱，並無撤回邀請的說法。

報道指，台駐美代表處告知台外交部，佩洛西上月20日主動致電蕭美琴，表示已計劃周三率團訪台，但獲知台方傾向撤回邀請，故要親自了解情況。蕭美琴則指，沒有撤回邀請的說法，可能是訊息傳遞有所落差。佩洛西指今年1月與4月她兩度研議訪台，直到這次第三度規劃才有定案，今年適逢美國中期選舉，國會有很多立法工作有待推動，她百忙中抽空訪台是為了展現對台支持，今次如未能成行將無其他更適當的時機，下次訪台的眾議院議長將是其他人。蕭美琴回應，如對方評估本月初是訪台最佳時機，台方當然歡迎。

據報白宮印太事務協調官坎貝爾上月22日曾與蕭美琴通話，指美國防長奧斯汀當日親向佩洛西說明，此刻訪台可能遭遇的安全風險與大陸可能的威嚇行徑。白宮上月中下旬已連日向佩洛西指出風險尋求轉軚，但對方非常惱怒，稱只有美國總統拜登親自要求，她才願考慮。坎貝爾坦言，以拜登目前狀況與政治現實，沒有可能親自勸阻佩洛西，並已就美軍部署向蕭作簡報。對方稱未接獲改期或取消的訊息，故台方一直作準備。