女洗碗工上班中暑身亡　涉事公司拒承擔責任

河南省開封市52歲洗碗女工韋巧連近日在上班期間，因熱射病引發多器官衰竭死亡。不過，韋女任職的眾碗典範環保科技有限公司事後卻表明不再支付後續醫藥費，並拒絕開出工傷證明。轄區勞動監察部門聯同多部門已介入處理。

內媒周日（7月31日）報道，6月25日韋女的丈夫接其下班時，驚見她暈倒在洗碗廠門口附近的大樹下，並口吐白沫。韋女送院後被醫生診斷為熱射病，並轉送深切治療病房接受治療，惟至上月7日終告不治。韋女的兒子王正明（化名）指，母親的住院醫療費共約14萬元（人民幣，下同，約16.5萬港元），但洗碗廠僅墊付8萬元（約9.4萬港元）醫藥費，並在母親治療期間停止繳付醫藥費，亦不願在母親的工傷證明上蓋章，拒絕家屬提出20萬元（23.5萬港元）索償。廠方甚至聘用3名律師處理該宗事故，要求家屬與其對簿公堂。

家屬稱，韋女原想在5月辭職，惟廠方卻指辭職需等一個月批准，否則便失去全月工資，韋女因此被迫繼續在洗碗廠工作。家屬已尋求司法幫助，誓要為韋女討回公道。開封市城鄉一體化示範區勞動保障監察部門已聯同多部門介入處理事件，有律師表示，即使韋女未有簽訂正式勞動合同，但廠方仍須按勞動關係處理，進行工傷認定，並承擔工傷賠償。