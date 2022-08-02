台增派戰機駐防台東　陸3艦現蹤監控佩洛西動向

美國眾議院議長佩洛西率團一行6人，傳將於周二（8月2日）晚上乘坐專機抵台訪問。據報，佩洛西的專機在馬來西亞起飛後，將避開敏感的台灣飛行情報區，改由日本飛行情報區飛達台北松山機場。台媒指，台灣空軍周日（7月31日）晚罕見增派8架幻影戰機進駐台東志航基地，並增加海鷗救護機數量，周二起3天加強戰備整備；大陸3艘軍艦艇亦現身東部海域，緊盯佩洛西專機航線及周遭動態。

報道稱，台空軍因應解放軍軍機經常在台附近空域活動，今年起固定派遣4架幻影戰機輪流駐防台東。台軍漢光演習剛結束，空軍仍大舉調動戰機卻未說明實際任務，動作相當罕見。外界研判，佩洛西的專機周二從馬來西亞起飛後，將通過新加坡、菲律賓馬尼拉飛行情報區，一路沿西太平洋北上，同時避開進入台灣的飛行情報區，轉往台灣東面的美國奧克蘭飛行管制區，轉向日本飛行管制區後降落松山機場。

日本防衞省統合幕僚監部周一（8月1日）通報，中國海軍052D型導彈驅逐艦南京號於上周六（7月30日）和周日通過宮古海峽駛向太平洋。另一艘054A型護衞艦安陽號則於周日通過與那國島與台灣之間海域進入西太平洋活動。至於上周通過鹿兒島縣大隅海峽、從東海駛入太平洋的中國海軍測量船「海洋二十五號」，周一通過與那國島與台灣之間海域返回東海，據指該船此行幾乎繞琉球群島一周。