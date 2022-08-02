佩洛西預定訪台　專機離開吉隆坡

正展開亞洲訪問之旅的美國眾議院議長佩洛西，周二（2日）從新加坡乘坐專機飛往馬來西亞，馬國媒體報道指，她即日離開該國轉赴台灣。到香港時間下午約3時半，一架相信載着佩洛西等人的專機在馬來西亞起飛。中方警告將採取堅決有力措施，維護主權安全利益。

報道指，佩洛西代表團乘坐呼號SPAR19的C40C專機，早上10時半左右降落於馬來西亞梳邦空軍基地。馬國國會下議院副議長莫哈末拉昔到場迎接佩洛西，而美國駐馬大使麥費特斯（Brian McFeeters）亦在場。當地國會早上9時起，已有大批警衞駐守，亦有許多官員在國會大廳聚集等候佩洛西代表團，只有馬國官方媒體獲准進入議長辦公室內拍照，其他媒體不得在大樓內駐足，議長辦公室外布置兩國國旗。

佩洛西早上與該國國會議長阿茲哈在國會大樓見面，她中午在馬國外長賽義夫丁‧阿卜杜拉陪同下，與總理伊斯邁沙比利在酒店共進午餐，就雙邊議題及貿易作交流，酒店現場有多名警員。佩洛西此後沒有其他官方公開活動，她在該國逗留數小時後離境。另外，追蹤航班動向的網頁指另一架呼號SPAR20的美國專機也從新加坡飛抵馬來西亞。

佩洛西與伊斯邁沙比利見面時，她指這次到訪是為了馬來西亞身上聆聽與學習，分享彼此的價值觀及緊密合作，並稱美國重視與馬國的關係。她亦與阿茲哈談及新冠疫情、氣候變化等不同議題。