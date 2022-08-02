專家料北京冀免陷危機　不會直接危害佩洛西

美國國會眾議院議長佩洛西訪台行程，引發中國大陸與美國對峙升溫。美媒《紐約時報》周一（1日）分析，對台強硬的立場對大陸領袖層在政局中求存尤為重要，不過北京亦盡量避免捲入危機之中。有大陸學者相信一旦佩洛西訪台，會引來北京強烈反應，但不認為情況會失控。

文章指，大陸領導層正處於經濟及政治的脆弱時刻，即使有民族主義的支持，與台灣陷入危機亦會有損北京的形象，很大機會以展示軍力傳達陸方的憤怒，但會避免招惹會造成大陸市場動盪衝擊經濟的僵持局面。而中美元首上周通電話，專家分析指陸方的措詞屬中等警告級別，估計當局不會做出直接威脅佩洛西的瘋狂事情。美國外交關係協會資深研究員張彥（Ian Johnson）亦指，這像是對佩洛西訪台發出隱含警告。

另外，台灣作家兼出版家顏擇雅發文稱，佩洛西訪台與美國中期選舉無關，而是關乎她的自我定位。文中提及民主黨的選情岌岌可危，難以奪得眾院多數議席，意味佩洛西可能無法連任議長；但此行目的以及其對陸立場較多是出於個人信念，而非政治利益，意在為自己的未來傳記留下重要一段。