華雙航母出海　9架轟炸機編隊飛行

美國眾議院議長佩洛西料將訪問台灣，中國大陸多番警告解放軍不會坐視不管。衞星圖片顯示，大陸航空母艦遼寧號和山東號近日先後離開山東省和海南省。外界關注，陸方會否在台灣海峽執行雙航母行動。

大陸首艘航母遼寧號周日（7月31日）離開山東省青島市；首艘國產航母山東號則於周一（8月1日）離開海南省三亞市，另有一艘兩棲攻擊艦同行。山東號早前在海上執行例行訓練任務，副艦長徐英周一在建軍節播出的特別節目《我們的節日》上表示，隨着作戰能力不斷提升，未來雙航母編隊同框訓練的場景會愈來愈多。

官媒周二另報道 ，多架「戰神」轟6K戰略轟炸機日前依次升空，開展跨晝夜長航時複雜戰術背景下的實戰化訓練，罕有多達9架編隊飛行。報道指出，裝備轟6K的空軍航空兵某師，近年來戰巡南海、巡航台海、前出西太，短短數年內已實現從新機改裝到常態化開展遠海遠洋訓練的跨越。

日本防衞省統合幕僚監部周一（8月1日）通報，中國海軍052D型導彈驅逐艦南京號於上周六（7月30日）和周日通過宮古海峽駛向太平洋。另一艘054A型護衞艦安陽號則於周日通過與那國島與台灣之間海域進入西太平洋活動。至於上周通過鹿兒島縣大隅海峽、從東海駛入太平洋的中國海軍測量船「海洋二十五號」，周一通過與那國島與台灣之間海域返回東海，據指該船此行幾乎繞琉球群島一周。