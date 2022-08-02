台今增逾2.3萬宗本土新冠　男子打3針仍病歿

台灣公布周二（8月2日）當地新增23,302宗本土新冠病例，另多31人疫歿。新增死亡病例中一名40多歲男患者，已接種3劑疫苗，有高血壓、糖尿病等慢性病史。他於上周二（7月26日）出現呼吸困難等，當天進急症即轉入深切治療病房，並接受瑞德西韋等藥物治療，但兩日後仍因肺炎、顱內出血合併中樞神經衰竭死亡。

台灣的中央流行疫情指揮中心在周二記者會上表示，新增本土病例分布以新北市的3,920宗佔最多，其餘高雄市、台北市、台南市和桃園市病例也逾2,000宗；同日新增254宗境外輸入個案。至於新增死亡病例則年齡介乎40多至90多歲，當中28人具慢性病史，19人未接種3劑疫苗。

台灣疫情雖然逐步趨緩，但康復後受後遺症、長新冠影響的人數卻不斷增加。據健保署統計，當地新冠染疫康復門診共108家，總計已接收3,174人，其中年齡層以31至50歲居多，共佔45%。因應康復者的醫療需求，指揮中心自去年12月啟動染疫康復者門住診整合醫療計劃，民眾僅需繳交一次掛號費和一次部分負擔，即可接受跨科別整合治療，接收條件為解除隔離日6個月內，有多種新冠急性感染後徵侯群症狀需整合醫療個案。