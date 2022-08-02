佩洛西如訪台華將有力反制　美須負全責

美國眾議院議長佩洛西周二（2日）完成在馬來西亞的訪問，會否前往台灣備受關注。中國大陸外交部當日回應指，陸方密切關注佩洛西的行程；如果美方一意孤行，陸方必將採取堅決有力的措施，維護其主權安全利益。陸方直斥是美國採取挑釁行動，導致台海局勢緊張升級，應該且必須為此負上全部責任。

被問及佩洛西行程問題時，大陸外交部發言人華春瑩指大家一樣都在密切關注她的亞洲之行，此問題應該更適合去問美方或者佩洛西本人。對於陸方來說，他們的有關立場和態度十分明確，已多次明確地闡明了其原則立場，並已多次向美方提出了嚴正交涉。

對於美國國務卿布林肯指如佩洛西決定訪台，而大陸試圖製造危機，責任將全在陸方。華春瑩批評言論再次深刻展現美方一些人霸權的心態和強盜的邏輯。她強調美國政府的各個機構，包括行政立法司法部門都應執行美國政府承認和承諾的外交政策；並指美方個別政客以往的錯誤行動不應構成先例，更不能成為美方在台灣問題錯上加錯的藉口。

華春瑩重申，一個中國原則是公認的國際關係基本準則和國際社會的普遍共識。她批評美方出於「以台制華」的戰略，支持和縱容「台獨」分裂勢力，在台灣問題上不斷蓄意挑釁，步步緊逼陸方的紅線和底線。面對美方罔顧陸方反覆嚴正交涉，恣意妄為，陸方採取任何反制措施都將是正當和必要，希望美方有十分清醒的認識。