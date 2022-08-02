亞洲之旅行程一覽 佩洛西牽動兩岸局勢

佩洛西訪問亞洲的動向備受關注。

美國眾議院議長佩洛西率團訪問亞洲的行程引來關注，尤其是她是否會到訪台灣更備受注視，但官方一直沒有正式回應訪台之行，各界對她實際訪台計劃眾說紛紜。按照佩洛西公布的行程，她目前已結束首兩站的訪問。

佩洛西亞洲之旅時序表：

上周六（7月30日）●佩洛西代表團從美國馬里蘭州安德魯斯聯合基地起飛至加州費爾菲爾德，其後飛往夏威夷州在檀香山國際機場加油。

周日（7月31日）●佩洛西辦公室公布行程，包括新加坡、馬來西亞、南韓、日本，沒有列出台灣。佩洛西的專機在關島稍作停留。

周一（8月1日）●專機在清晨抵達新加坡，佩洛西其後與新加坡總統哈莉瑪及總理李顯龍會面。同日傳出代表團翌日將會訪台的消息。

周二（8月2日）●佩洛西專機早上離開新加坡，在馬來西亞梳邦空軍基地降落，她與馬國國會議長阿茲哈會面見，其後與總統伊斯邁沙比利共進午餐。逗留數小時後，下午從吉隆坡乘坐專機離開。

周四（8月4日）●按照原定行程，佩洛西會抵達南韓會晤南韓國會議長金振杓。

周五（8月5日）●佩洛西代表團將飛抵日本，與日本首相岸田文雄見面。