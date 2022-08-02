台灣民眾：對佩洛西來訪又愛又怕　憂擦槍走火

美國眾議院議長佩洛西將於周二（2日）晚上抵達台灣訪問，牽動兩岸局勢。東網駐台記者訪問不同年齡及職業的台灣市民，有人對佩洛西來訪「又愛又怕」，擔憂擦槍走火，希望事件能平安落幕。

工程師謝先生（25歲）表示，佩洛西訪台證明美台長期往來建立的情誼，但她不顧北京反對而堅持訪台，引發美方及兩岸間在軍事上的演習戰備動作不斷，頗有要大動干戈的感覺，認為沒有必要。他希望台灣不要挑釁，北京不要不斷恐嚇台灣，和平才是大家所期待，對立與武力相向不是人民之福。

航運業者馬先生（45歲）稱，佩洛西訪台當然是好事，台灣當然要高規格迎接客人，但大動作強化戰備整備，確實挑動中美及兩岸的敏感神經，這樣的客人讓台灣人覺得「又愛又怕」，愛的是美國對台灣的堅定支持，怕的是擦槍走火，希望大家都自制。商人張先生表示，佩洛西來台是為了政治目的並製造危機。他批評執政當局不出聲及不表態，像是條被貼著紗布的狗，認為執政者欠缺膽量，呼籲對方別再把人民當棋子玩弄，實施假民主。

醫護人員彭小姐（60歲）指，過去20年來陸續訪台的美國政界人士多如過江之鯽，但北京只是言語批評，並未有實際動作。中美擦槍走火或是強硬對抗，短期內大概不會發生，佩洛西來台讓中美互不信任度更加提高，對台海局勢當然是不利，最倒楣的應當是兩隻互鬥的大象踩踏之下的台灣人民。

駐台記者郭良傑、宋江誠採訪報道