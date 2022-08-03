新樓疑甲醛超標　發展商賠5000人民幣

上海市一名男子入住剛購入的新房數日後，被診斷出鼻炎、咽喉炎等多種疾病，發現原因是新房甲醛超標，男子於是入稟法院起訴發展商。內媒周一（1日）報道，案件經法院裁決，駁回男子起訴，但同意該發展商出於人道主義關懷，向男子補償5,000元（人民幣，下同，約5,900港元）。

報道稱，何先生於2016年和妻子花費945萬元（約1,110萬港元），於上海浦東新區錦繡前城小區購買了一套精裝房。2018年初，何先生夫婦入住後，發現新居存在各種質量問題，後來聯絡發展商安排整修，期間何先生充當監工。同一期間，何先生出現身體不適，醫院醫生發現他甲醛中毒。何先生請專業機構檢測屋內裝修材料，發現房屋甲醛超標。發展商陸家嘴集團不認可檢測報告，並另外委託機構檢測，結果所有數值均符合標準。

法院認為何先生委託檢測和交樓相距時間近半年，無法證明房屋於交樓時的空氣質量，無法佐證何先生所患疾病是因房屋空氣質量所致。何先生不滿法院裁決，其後兩度上訴，但均被駁回。他稱自己因甲醛而留下多種後遺症，經過5年治療仍未好轉。他又曾向多個部門投訴，但至今未有處理結果。