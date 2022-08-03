佩洛西多年對華強硬　關注香港情況

美國國會眾議院議長佩洛西無視中國警告，成為25年來首位訪台的美國眾議院議長，其背景及政治立場難免成為焦點。她過去多次在對陸議題上表現強硬，亦關注香港等地情況，例如形容香港民眾集會是一道「美麗的風景線」，遭北京窮追猛打。

82歲的佩洛西來自馬里蘭州巴爾的摩一個政治世家，其父親正是該市市長。她其後邂逅丈夫保羅‧佩洛西（Paul Pelosi），之後搬到紐約市及三藩市居住。由1976年起，她開始涉足政治，之後在民主黨加州勢力中扶搖直上，至1988年終於成為眾議院議員。

經多年努力，加上民主黨在眾議院贏得控制權，佩洛西2006年獲推舉為眾議院議長，翌年成為美國歷史上首位擔任上述職務女性，卻因民主黨之後失去眾議院控制權而要卸任，至2019年成功捲土重來。根據《總統繼任法案》，她是第二位總統順位繼任人，僅次副總統賀錦麗。

佩洛西多年對華態度強硬，早於上世紀90年代已反對中方申辦奧運，同時以人權問題為由，呼籲抵制2008年北京奧運會及2022年北京冬奧。她2020年曾敦促白宮執行《香港人權與民主法案》，至去年亦在總統拜登簽署《防止強迫維吾爾人勞動法》後發表聲明，表明美國國會將在兩黨及兩院制基礎上，繼續譴責及對抗中方在新疆侵犯人權，以及從香港到西藏再到大陸地區的許多其他侵犯人權行為。

在台灣問題上，佩洛西2022年帶領眾議院黨友通過《2022年美國競爭法》。它呼籲國務卿布林肯把「台北經濟文化代表處」改為「台灣駐美代表處」。外間盛傳她4月訪台，卻因確診新冠肺炎而延遲亞洲之行。