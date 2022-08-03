特朗普拜登上場　美高官政要頻訪台

（左起）阿扎、蓬佩奧及佩洛西近年相繼抵台。

美國前總統特朗普執政時，不少官員及政要曾經訪台，卻未見真正重量級人物踏足台灣。現任總統拜登上任後，多名高官及參眾兩院成員繼續赴台，甚至包括眾議院議長、第二位總統順位繼任人佩洛西。

2020年8月：

美國時任衞生部長阿扎訪台，是《台灣旅行法》生效後首位訪台的美國政府內閣官員，亦是1979年以來訪台的最高級別美方官員。

2020年9月：

時任國務次卿克拉奇踏足台灣，屬1979年以來最高級訪問台灣的美國國務院官員。

2021年3月：

美國駐帛琉大使倪約翰陪同帛琉總統惠恕仁抵台，是美台斷交34年來首次有美國大使抵達當地。

2022年3月：

美國前國務卿蓬佩奧夥同前國務院政策規劃處中國小組組長余茂春等人赴台，獲台灣的總統蔡英文頒贈「特種大綬景星勳章」。

2022年4月：

美國6名跨黨派參眾議員抵台，成員分別是共和黨南卡羅萊納州參議員格雷厄姆、民主黨新澤西州參議員梅嫩德斯、共和黨北卡羅萊納州參議員布爾、共和黨俄亥俄州參議員波特曼、共和黨內布拉斯加州參議員薩斯及共和黨德薩斯州眾議員杰克遜。