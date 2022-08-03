陸外交部召見美大使　斥佩洛西訪台挑釁玩火

中國大陸外交部副部長謝鋒周二（2日）深夜奉命緊急召見美國大使伯恩斯，就美國國會眾議院議長佩洛西當天訪問台灣，向美方提出嚴正交涉和強烈抗議。他批評佩洛西冒天下之大不韙，蓄意挑釁玩火，形容性質極其惡劣，後果極其嚴重，北京絕不會坐視不管，稱「大勢不可逆，民意不可違，玩火必自焚」。

謝鋒說，佩洛西訪問台灣嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重衝擊兩國關係政治基礎，嚴重侵犯中國主權和領土完整，嚴重破壞台灣海峽和平穩定，向「台獨」分裂勢力發出嚴重錯誤信號。他指美國必須承擔責任，批評美方說一套做一套，不斷歪曲、篡改、虛化、掏空一個中國原則，企圖越紅線、搞突破，不擇手段打「台灣牌」；華府本應約束佩洛西恣意妄為，制止她倒行逆施，卻放任縱容，沆瀣一氣，加劇緊張局勢，嚴重損害兩國關係。

此外，謝鋒重申北京將採取必要措施堅決反制，「我們說到做到」，企圖操弄台灣問題撈取政治資本將「竹籃打水一場空」，幻想打「台灣牌」炮製政治遺產將被釘在歷史的恥辱柱上。他要求美方立即糾正錯誤，採取切實措施消除佩洛西訪台惡劣影響，不得錯上加錯；又敦促停止在台灣問題上滋事挑釁，停止縱容支持「台獨」分裂勢力，停止以任何形式打「台灣牌」、「以台制華」，停止插手台灣事務、干涉中國內政，不得在錯誤和危險的道路上愈走愈遠。