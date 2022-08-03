國共內戰後3次台海危機　成兩岸局勢轉捩點

美國眾議院議長佩洛西周二（2日）訪台，令台海局勢急轉直下，中國大陸或採取軍事行動回應。1949年國共內戰結束以來，兩岸發生過3次台海危機，每次都成為兩岸與美國關係的轉捩點。

●第一次台海危機：1954年9月3日至1955年5月

【背景】國共內戰大規模戰事結束後，雙方繼續僵持。1950年韓戰爆發後，美國第7艦隊以維持海峽中立為名駛入台海，直至韓戰停戰。華府致力加強與台灣的關係，公開探討簽訂《共同防禦條約》，北京視為對國家安全的極大威脅，為鞏固在台海的戰略地位，於1954年9月炮擊金門，後來奪回一江山島、大陳島的控制權。

【戰事】九三炮戰、一江山島戰役、大陳島撤退

1954年9月3日下午，解放軍炮轟金門觸發第一次台海危機，持續到9月22日。解放軍於1955年1月18日發動攻勢，翌日奪取一江山島。同年2月，台方棄守大陳島，整個台州列島由解放軍控制。

【影響】戰事間接促成美台於1954年12月簽訂《共同防禦條約》，台灣失去台州列島等同失去「反攻大陸」的跳板。

●第二次台海危機：1958年8月23日至1959年1月7日

【背景】美台簽署《共同防禦條約》，但只規定協防台澎，不包括金門、馬祖，美國國會授權總統臨時決定協防金門的問題。

【戰事】八二三炮戰，大陸稱為「炮擊金門」

1958年8月23日，解放軍各式火炮日夜密集炮轟金門，150平方公里的金門受到47萬發炮彈轟炸，是台灣唯一受解放軍猛烈攻擊的地方。解放軍初期集中打擊島上軍事目標，後來重點封鎖海運線，圍困金門，之後又改變戰略，實行「單打雙不打」，即單數日炮轟，雙數日停止。至1979年中美建交，北京才正式停止炮擊金門。

【影響】八二三炮戰後，美國無直接參戰，第7艦隊協助台軍突破封鎖，美國支援的大口徑火炮也起作用，美國空軍從關島和日本向金門運送軍用和民用物資解圍。美國不希望戰事擴大，兩岸均無互相反攻，亦是雙方軍隊至今最後一次衝突，台海形勢由軍事對抗轉為冷戰對峙。

●第三次台海危機：1995年至1996年

【背景】1995年6月，台灣的時任總統李登輝訪美，成為台美斷交17年以來首位訪美的台灣最高層官員，北京強烈不滿。

【戰事】台海導彈危機，分為兩波

第一波是解放軍於1995年7日起在台海軍演，試射導彈、實彈演習。到1996年3月台灣大選前爆發第二波危機，解放軍再次試射導彈及演習，美軍當時先後派遣獨立號和尼米茲號2個航母戰鬥群、合共40艘艦隻分別到台灣東北和東部海域，是越戰後美國在亞洲規模最大的海軍部署。

【影響】為安撫北京，時任美國總統克林頓於1998年訪上海時承諾「三不」：美國「不支持台灣獨立、不支持一中一台、不支持台灣加入主權國家組成的國際組織」。