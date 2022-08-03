台海域納入演訓區　陸導彈或飛越台島

美國國會眾議院議長佩洛西周二（2日）深夜飛抵台灣後，中國大陸宣布解放軍周四（4日）12時至下周日（7日）12時，在包圍台灣的6個海域及空域進行重要軍事演訓行動及組織實彈射擊，有一半區域被指與台灣的海域重疊。台灣的國防部指，解放軍實彈演習凸顯其以武力解決分歧、破壞區域和平穩定的心態。

根據中國大陸官媒授權發布的地圖，有關海域及空域分別位於台灣的北部、東北部、東部、東南偏南部、西南部、西北部，公告提到「為了安全，在此期間有關船隻及飛行器不要進入上述海域及空域」。其中在北部、東北部、西南部的區域，被指包含台灣的海域在內。此外，1995年至1996年台灣海峽危機時的解放軍練兵區域，一半集中在中國大陸面向台灣的沿岸，餘下一半分別是靠近台灣東北部及西南部，以及在台灣北部較遠的位置。相比之下，今次解放軍的演訓海域及空域對台灣形成全方位包圍之勢，外界認為與海空封鎖台灣無異。

與此同時，解放軍東部戰區宣布，周二晚上開始台灣周邊展開一系列聯合軍事行動，包括在台灣東部海域組織「常導火力試射」。此部分引起外界關注，中國大陸傳媒引述軍事專家指出，這意味着導彈將穿越台灣上空，是對「台獨」勢力的嚴厲警告，提醒「台獨」勢力以及外部干涉勢力，「玩火者必自焚」。

台灣的國防部周三（3日）凌晨發表聲明，強調嚴密掌握監控及加強戒備，將適時適切應對，重申充分掌握周邊海域及空域動態，並以「料敵從寬、禦敵從嚴」的態度，縝密整備各項戰備計劃。對於解放軍以台灣周邊海域及空域為實彈射擊區，聲明指這是威脅台灣重要港口與都會區域的企圖，片面破壞區域和平與穩定，傷害兩岸人民情感，明顯以威懾台灣人心理為目標，國防部嚴正譴責。