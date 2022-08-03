三個聯合公報簽訂40年　中美未化解分歧

針對美國國會眾議院議長佩洛西周二（2日）抵台，中國大陸外交部同日發聲明批評，有關行為嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定。

中美三個聯合公報是指1972年2月28日簽訂的《中華人民共和國和美利堅合眾國聯合公報》（又稱《上海公報》）、1978年12月15日中美兩國發表的《中華人民共和國和美利堅合眾國關於建立外交關係的聯合公報》（又稱《中美建交公報》）和1982年8月17日簽訂的《中華人民共和國和美利堅合眾國聯合公報》（《八一七公報》）。

三個聯合公報的原則是中美關係正常化的政治基礎，亦是中美關係發展的指導性文件。美國在三個聯合公報中均強調堅持一個中國原則。

1972年2月，美國總統尼克遜應中國總周恩來總理的邀請訪華，中美交往的大門重新打開。尼克遜訪華期間，中美雙方於1972年2月28日在上海發表了《中美聯合公報》（「上海公報」） ，標誌著中美關系開始走向正常化。

1975年12月，美國總統福特應邀訪華。1978年12月16日，中美兩國發表了《中美建交聯合公報》。1979年1月1日，中美兩國正式建立大使級外交關系，美國宣布斷絕同台灣的所謂「外交關係」，並於年內撤走駐台美軍，終止美台《共同防御條約》（即「斷交、廢約、撤軍」）。

1979年1月，應美國總統卡特的邀請，中國領導人鄧小平訪美，揭開了中美關系史的新篇章。

1982年8月17日，兩國政府發表《中美聯合公報》（「八·一七公報」），美國在該公報中就對台售武問題做出了明確的承諾，最重要的三條包括：美方承諾「不尋求執行一項長期向台灣出售武器的政策，向台灣出售的武器在性能和數量上將不超過建交以來近幾年的水平，准備逐步減少對台灣的武器出售，並經過一段時間導致最後解決」。

中國政府一直指責美國政府繼續對台售武，而且數量和質量都不斷提升，違反了該公報。而美國則以具法律效力的「台灣關係法」中對台關係的承諾，以及近年來兩岸軍力不對等為由，對於中國北京政府的抗議持保留意見。