王毅批美嚴重違反一中原則　惡意侵犯中國主權

中國大陸國務委員兼外長王毅周三（3日）發聲明，指摘美國眾議院議長佩洛西不顧中方嚴正交涉，明目張膽到訪台灣，嚴重違背一個中國原則，惡意侵犯中國主權，公然進行政治挑釁，激起中國人民強烈憤慨，引發國際社會普遍反對。這再次證明，一些美國政客已經淪為中美關係的「麻煩製造者」，美國已經成為台海和平和地區穩定的「最大破壞者」，他警告在台灣問題挑釁滋事必將碰得頭破血流。

美國不要幻想阻撓中國的統一大業。台灣是中國的一部分。實現國家完全統一是大勢所趨，是歷史必然。我們絕不會為「台獨」分裂和外部勢力干涉留下任何空間。美方不論以什麼方式支持縱容「台獨」，最終都將是竹籃打水一場空，只會在歷史上留下更多美國粗暴干涉別國內政的醜陋紀錄。台灣問題是因當年國家弱亂而產生，今後必將隨民族復興而終結。

美國不要幻想操弄地緣博弈把戲，美方將台灣問題引入地區戰略，渲染緊張、挑動對抗，是逆地區發展潮流而動，同亞太人民期待背道而行，十分危險和愚蠢。一個中國原則已成為國際關係基本準則，構成二戰後國際秩序的組成部分。美方要做的，是立即停止違反聯合國憲章宗旨和原則，立即停止打「台灣牌」搞亂亞太，亦不要幻想可以任意顛倒黑白。

王毅強調，台海和平穩定的定海神針是一中原則，中美和平共處的真正「護欄」是三個聯合公報。「倚美謀獨」死路一條，「以台制華」注定失敗。面對國家統一的民族大義，中國人有不信邪、不怕鬼的骨氣，有嚇不倒、壓不垮的志氣，有萬眾一心、眾志成城的決心，更有堅決捍衞國家主權、民族尊嚴的能力。