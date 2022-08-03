中共中央台辦：必須嚴懲台獨頑固分子

美國眾議院議長佩洛西訪問台灣，激起中國大陸強烈反對。國台辦發言人馬曉光周三（3日）表示，「台獨」頑固分子關聯機構「台灣民主基金會」、「國際合作發展基金會」打着民主和合作發展的幌子，在國際上大肆從事「台獨」分裂活動，極力拉攏貼靠外部反華勢力，攻擊抹黑大陸，以金錢等為誘餌拓展台所謂國際空間，企圖破壞國際社會一個中國格局。陸方決定對上述基金會採取懲戒措施，禁止其與大陸組織、企業、個人合作，依法懲治為上述基金會提供資助或服務的組織、企業、個人，以及採取其他必要措施；同時禁止大陸組織、企業、個人與為上述基金會捐款的宣德能源、凌網科技、天亮醫療、天眼衞星科技等企業進行任何交易、合作，禁止有關企業負責人入境。

中共中央台辦發言人周三（3日）就此發表談話，批評極少數「台獨」頑固分子大肆進行「台獨」分裂活動，處心積慮製造「兩個中國」、「一中一台」、「台灣獨立」，其分裂言行公然挑釁國家主權、領土完整以及國家法律尊嚴，嚴重危害台海和平穩定，嚴重損害兩岸同胞共同利益和中華民族根本利益，必須嚴懲。

中共中央台辦發言人指出，國家追究「台獨」頑固分子刑事責任具有明確的法律依據。憲法明確規定，台灣是中華人民共和國的神聖領土的一部分。反分裂國家法、國家安全法明確規定，中國的主權和領土完整不容分割，維護國家主權、統一和領土完整是包括台灣同胞在內的全中國人民的共同義務，任何個人和組織不履行法定義務或者從事危害國家安全活動的，依法追究法律責任。刑法明確規定，組織、策劃、實施分裂國家、破壞國家統一的，以分裂國家罪定罪處罰；煽動分裂國家、破壞國家統一的，以煽動分裂國家罪定罪處罰；與外國機構、組織、個人相勾結實施上述罪行的，依法從重處罰。

發言人又指，「台獨」分裂是祖國統一的最大障礙，是民族復興的嚴重隱患；凡是以身試法的「台獨」頑固分子，陸方將採取刑事懲處措施，依法嚴懲不貸，依法終身追責。發言人強調，任何人、任何勢力都不要低估其捍衞國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志和強大能力。