秦剛斥佩洛西訪台危害極大　對美提嚴正交涉

中國大陸駐美大使秦剛在美東時間周二（2日）下午就美國眾議長佩洛西訪問台灣，向美國白宮國安會和國務院提出嚴正交涉，表達強烈抗議。陸方嚴正敦促美方停止打「台灣牌」搞「以台制華」，立即糾正錯誤做法，管控和消除佩洛西訪台的惡劣影響，不得進一步採取危險、挑釁舉動侵犯中國主權和安全，以實際行動將美國拜登總統作出的「四不一無意」承諾落到實處。

秦剛表示，美方不顧中方多番嚴正交涉和堅決反對，悍然安排佩洛西訪台，是美在台灣問題上消極動向的重大升級，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重衝擊中美關係政治基礎，嚴重侵犯中國主權和領土完整，嚴重破壞台海和平穩定，向「台獨」分裂勢力發出嚴重錯誤信號，性質極惡，危害極大，影響極壞。

他指出，美國國會作為其政府組成部分，理應嚴格遵守政府的一個中國政策，不與台灣進行任何官方往來，卻派政府三號人物訪台挑釁。他強調，堅決維護中國國家主權和領土完整是14億多中國人民的堅定意志，民意不可違，玩火必自焚。陸方必將採取堅決應對和有力反制措施，由此造成的一切嚴重後果必須由美方和「台獨」分裂勢力負責。