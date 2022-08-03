解放軍包圍台島軍演　台擬改飛機航道及高度

美國眾議院議長佩洛西訪台激起中國大陸安排多場軍演回應，解放軍將於周四（4日）至下周日（7日）在台灣周邊6個海域同步軍演，形同封鎖台灣3天。台灣的交通部周二及周三（3日）緊急開會研擬應對措施方案，評估方案包括更改航道及高度引導航班安全降落，細節需待開完會後公布。

解放軍軍演海域分布在台灣北部、東北部、西北部、東部、南部及西南部海域，位在台灣海峽、巴士海峽、東海及太平洋等海域，其中高雄外海的演訓區域離陸地不到20公里。交通部周二晚討論可能受影響範圍，初步研擬因應方案，周三上午交通部長王國材與民航局及航港局開會，認為軍演會影響部分航道，可透過更改航線與高度引導航班安全降落，不會讓航班無法起降，但仍衝擊航班調整。海運部分，只要避開航港怖告範圍，也不會有影響。

台灣的農委會漁業署亦宣布目前台灣近海的漁船可正常作業，會採取兩項措施，第一是透過漁業通訊電台、漁業廣播電台廣播海上作業漁船避開演習區域，同時洽請海巡漁港安檢人員協助對出港漁船進行宣導。第二是請漁業通訊電台廣播通知海上漁船，如作業時發現中國大陸艦艇，應通報電台轉知相關權責機關。至於遠洋部分，實際作業範圍遠超出大陸實彈軍演的海域，漁船可正常作業，只有偶爾進出台灣港口會通過可能區域，駛入靠近台灣的海域會收到廣播。基隆區漁會漁業電台通知海上作業漁民避開軍演射程區，漁民則表示平常心看待。