桃園機場明取消51航班　稱與解放軍軍演無關

因應美國眾議院議長佩洛西訪台，解放軍宣布周四至下周日（4至7日）在台灣東西南北周邊共6個海域，展開軍演並組織實彈射擊，將影響部分航線。桃園國際機場和台北松山機場周三（3日）至周四有多班航班取消，包括香港航班，其中桃園機場周四至少51班航班取消，但強調航班取消與軍演無關。

截至周三中午，桃園機場官網顯示周四抵台航班取消26班，包含長榮BR9溫哥華出發、長榮BR751上海浦東出發、長榮BR27三藩市出發、長榮BR15洛杉磯出發、長榮BR852香港出發等。此外，從桃園機場起飛航班也有25班取消，包括飛往香港的長榮BR869等。機場方面回應稱與軍演無關，大多與疫情有關。

另外，台北松山機場周三也有班機取消，包括長榮航空BR772及中國國際航空CA5514兩班機，均飛往上海浦東。但台媒指出，這兩班機從上海封城開始已取消，與今次解放軍軍演無關。因應解放軍軍演，台灣的交通部周二（2日）及周三緊急開會研擬應對措施方案，評估方案包括更改航道及高度引導航班安全降落。