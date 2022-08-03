大陸包圍軍演形同封鎖台灣　影響天然氣船運補

美國眾議院議長佩洛西不顧大陸反對到訪台灣，解放軍周四（4日）中午12時至下周日（7日）中午12時，將在台灣東西南北周邊共6個海域展開軍演。分析指，解放軍此舉形同對台灣海空域封鎖3天，恐影響台灣發電倚賴的天然氣船運補。

分析指，目前台海形勢相比1995至1996台海危機更嚴重，對台灣周邊海空交通構成極大安全威脅。台灣中油公司表示，目前台中和高雄永安兩港天然氣船卸補正常，因為已經到港沒影響。該公司目前密切觀察，已針對油輪和氣船運補一旦受阻，擬訂好應對措施，但未有透露未來數日有沒有油氣船到港。

台經濟部則指，目前中油儲油量可供40天使用，合計當局與民間儲油有100多天，供應無虞。燃煤存量約有30天，天然氣安全存量則比較低，目前只有10至11天，但經濟部宣稱存量足夠使用。

台媒引述台軍方人士指，解放軍軍演區劃設包圍台灣本島，可能是藉此試探台方如何反封鎖，甚至測試美方會否再以航空母艦介入台海局勢。由於軍演包括在台灣東部進行常規導彈火力試射，專家認為這意味導彈將穿越台島上空，作為對台獨勢力的嚴厲警告。