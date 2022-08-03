陸外交部暗示制裁台美　批自食其果

美國眾議院議長佩洛西不顧中國大陸反對訪台，大陸外交部發言人華春瑩周三（3日）主持例行記者會時，有記者問及陸方會否直接制裁台灣，又或針對佩洛西本人、美國官員。華春瑩稱具體的反制措施該有的都會有，將是堅決有力和有效的。

華春瑩表示，美方和「台獨」勢力會持續感受反制的，回望每一次美方主動對北京挑起的挑釁，結果無一不是自取其辱，自食其果，最新例子是佩洛西等煽動香港黑暴勢力，鼓吹所謂「美麗風景線」，但恰恰加速了香港由亂及治，由治及興，使東方明珠重新煥發出光彩，這次也毫不例外。

華春瑩又指，注意到周二（2日）晚很多人可能都度過一個不眠夜，都在追蹤佩洛西的軍機，她成功引起全球圍觀，但陸方已用行動和聲明表明嚴正立場，也讓大家再次看到美國個別政客為一己私利搞個人秀，而置地區和平穩定於不顧，置陸美關係大局於不顧。她又指，至於北京還會採取哪些具體措施，陸方堅定維護祖國安全、主權安全、領土完整的決心和意志，堅定不移，大陸的強大能力不容置疑，反制會是非常有力有效和堅決的。

被問及大陸海關當日表示出於健康問題的考慮，暫時取消輸入台灣產品，是否對台灣的制裁時，華春瑩指這些非常具體的問題，要問相關的主管部門。但是有一點是肯定的；強調美方和「台獨」分裂勢力必須要為他們犯下的錯誤承擔責任、付出代價。