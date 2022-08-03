專家：佩洛西訪台衝擊正擴散　陸避直接對陣美軍

針對美國眾議院議長佩洛西率團訪問台灣，對美陸台政治及區內軍事局勢的影響重大。台灣專家接受東網記者專訪時指出，解放軍雖在佩洛西剛抵台便宣布繞台實彈軍演，實施時間卻是她離台之後開始，避免直接對陣美軍的意味不言可喻。但專家認為，衝擊兩岸關係的效應目前才開始擴散。

政治大學外交系副教授黃奎博表示，陸方今次反應是針對反制佩洛西來台，凸顯出陸方與美國及其國會之間的問題，但矛頭卻指向台灣；陸方藉此次「教訓」台灣的例子繼續與美方談判，令美方至少不支持台獨，但找美方硬碰硬的機率比較小。他認為，陸方此次在台周邊軍演，是否定過往台海中線的默契，台灣基本上無反制能力。他又指出，台灣民眾反應出奇地平靜，認為是民眾過於輕忽台海緊張所導致的後果，台執政當局有責任適度釋放風險訊息。

台北海洋大學通識教育中心副教授吳建忠則認為，佩洛西訪台是民主平常事，無關台獨與否，但因大陸當局反應過度、放話恫嚇，才會轟動國際。他認為，解放軍今次演習是近一年多以來幾乎天天派機擾台的總演練，更是全面攻台的一次模擬測試；如果大陸真的進犯並得逞，民主自由的生活方式將全部失去。

駐台記者宋江誠採訪報道