台海首艘大型巡航船　在福建南部執法

兩岸形勢緊張之際，中國首艘台灣海峽大型巡航救助船海巡06號周二（2日）與其他海巡船艇駛入福建省南部海域，在台灣淺灘、大型船舶進出港航道、船舶通航密集區、採運沙船習慣錨泊區等海域巡航執法，並巡航至福建省與廣東省交界海域後返回，巡航距離約100海里。該船翌日在廈漳海域展開巡航搜救一體化聯合行動，未來幾天繼續在福建省沿海水域執行巡航執法活動，維護台灣海峽水上交通安全。

在周二的巡航執法活動中，漳州海事局派出兩艘海巡船艇配合，由海巡06號擔任指揮船，檢查漳州古雷30萬噸級航道通航狀況，加強疫情防控，保障重點能源物資運輸暢通高效；檢查漳州六鰲海上風電場作業區，排查水上水下施工作業安全隱患，強化落實船舶防範颱風措施；巡查兄弟嶼附近水域非法採運沙船活動多發區域，嚴打非法盜採運輸海沙行為；巡查福建省與廣東省交界水域商漁船交匯密集區，檢查船舶水上交通無線電秩序，展開商漁共治專項檢查，為開漁季營造良好通航環境。

福州海事局指揮中心副主任高軍表示，海巡06號列編前，指揮的中樞功能不存在，編隊巡航執法最大的優勢在於利用海巡06號作為指揮協同的中樞，以現場的海巡船作為一線執法的單元，大大提高巡航執法的功效。至周三（3日），海巡06號與廈門海事局、廈門海洋發展局、廈門海警局、東海救助局合共7艘船艇組成編隊，協同東海救助飛行隊專業救助直升機，在廈漳海域展開巡航搜救一體化聯合行動。