警破網店培訓詐騙案　涉1.4億人民幣拘逾450人

江蘇省南京市公安局早前由一宗普通的電信詐騙案順藤摸瓜，最後搗破一個與網店培訓詐騙有關的犯罪集團，並拘捕450多人，涉案金額高達1.4億元（人民幣，下同，約1.63億港元）。

內媒周三（3日）報道，受害者李某今年2月在網上看到「無門檻開店」的廣告影片，與對方聯繫後，對方要求他繳交498元（約580港元）學費。在開設網店後，對方又誘勸李某購買輔導套餐，訛稱可得到金牌老師「一對一」指導，提升店舖流量快速盈利。李某不虞有詐，購買了最貴、價值12,880元（約15,000港元）的皇冠套餐，但隨後發現效果不理想，加上手機收到相關軟件有風險的提示，才醒悟自己上當被騙。南京市公安局偵情指揮中心接到李某報案後展開調查，發現詐騙是由集團公司化運作，擁4家分公司、數百個銀行帳戶，受害者遍布全國，超過8,000人。

民警表示，所謂的金牌教師只有初高中文化，展示的成功案例都是偽造，參與網店培訓的受害者根本不知自己被騙，還以為只是培訓沒有成效。當局最後在5月12日展開拘捕行動，動用近千名警力，一舉抓獲以劉某某、彭某為首的大批犯罪集團成員，並繳獲過千台電腦、手機等作案工具、及若干話本和登記冊，目前案件仍在偵辦當中。