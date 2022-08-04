佩洛西離台後發聲明　「大陸沒法阻任何人訪台」

美國眾議院議長佩洛西旋風訪台19小時後，周三（3日）傍晚乘專機轉赴南韓。她離台後在眾議院議長網站發表聲明，強調國會代表團此行應被視為美國與台灣站在一起的強力聲明，中國大陸沒法阻止世界各地的領袖或任何人訪問台灣。

佩洛西在聲明中表示，代表團赴台是為了聆聽、學習和支持台灣人民，當地是世界上最自由、最開放的民主地區之一，形容台灣為和平與安全的重要盟友。在安全方面，他們重申國會將持續致力協助台灣在面臨侵略時捍衞自由；在經濟方面，《晶片與科學法案》將加強美台經濟，同時支持台美21世紀貿易倡議；在治理方面，祝賀台方針對新冠疫情大流行作出世界最成功之一的強大應對措施。他們將就雙方的優先事項繼續合作，包括對抗氣候危機。

聲明又提到由於大陸反對，台灣參與如世界衞生組織等全球會議受阻，即使陸方可能阻止台灣派人參與全球論壇，但沒法阻止世界領袖或任何人訪問台灣，並重申他們對繼續合作的承諾。聲明指出，此行是代表團在印太地區更廣泛行程的一部分，重點在關注安全、繁榮和治理；又指美台人民團結一致比以往任何時候更重要，將繼續捍衞民主，對抗該地區和全世界的專制。