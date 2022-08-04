查獲近1.2萬宗破壞野生動植物案　逾1.4萬人落網

國家林業和草原局周三（3日）發布消息稱，內地11個部門聯合開展為期3個月的「2022清風行動」，查處一批破壞野生動植物資源案件近1.2萬宗，搗破719個涉案團夥，逮捕逾1.4萬名涉案人員。當局嚴厲打擊野生動植物非法貿易，有力遏制非法貿易活動，全面鞏固禁食野生動物和長江十年禁漁等成果。

多部門於今年2月15日至5月15日在全國范圍內聯合打擊非法獵捕、採集、人工繁育、出售、收購、運輸、寄遞、食用、經營、進出口野生動植物資源，多渠道打擊相關違法犯罪活動，加強監管保護。當局在行動中共收繳野生動植物13萬餘隻（株），野生動植物製品14萬餘件，木材約97噸，非法獵具漁具4.6萬餘個，沒收違法所得5600餘萬元（人民幣，下同，約6,586港元），罰款1億多元（約1.2億港元）。

國家林草局負責人表示，此次行動暴露內地存在執法相關配套制度出台滯後、機制不夠健全、基層力量薄弱、網絡野生動植物非法交易監管難，以及宣傳教育不足等問題。當局將加強網絡市場監管，指導地方政府健全執法機制，加強基層執法力量，持續深入開展宣傳教育活動。