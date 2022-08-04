解放軍今起圍台軍演3天　台全盤公布周邊空域動態

美國眾議院議長佩洛西訪台，引發大陸一連串軍事威嚇。解放軍周四（4日）中午12時至下周日（7日）中午12時，在台灣周遭海空域劃出6個區域，「包圍式」開展大規模軍演。有消息指，解放軍很可能史無前例出動無人機飛入台灣。台國防部決定周四起，把以往只聚焦西南空域的即時軍事動態，改為「台海周邊空域空情動態」。

台國防部前年9月17日起在官方網站「即時軍事動態」專區發布「我西南空域空情動態」，讓民眾及國際了解台軍監控能力及解放軍軍機飛近動向。軍方人士透露，今後公布的資料除了西南空域外，也會涵蓋其他周邊空域共機動態，讓民眾了解台軍有能力掌握、應對台灣周邊空域共機狀況，並讓國際社會了解陸方破壞區域和平的舉動。

台軍事專家分析指，解放軍6個軍演區域經過精心設計，重點為「火力展示」，但需關注的是台灣東部4號軍演區，藉此可讓導彈飛越台灣上空。當中包括江西樂平發射的導彈飛越台北，江西贛州發射的導彈飛越台中，海南儋州的導彈飛越高雄。專家又指目的無他，就是讓導彈空襲警報衝擊台灣民心士氣。