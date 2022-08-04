大陸軍演在即台航班照起降　桃園機場官網遭入侵

美國眾議院議長佩洛西訪台，中國大陸周四（4日）起連續在台灣周邊展開實彈軍演，外界恐影響來往台灣的航班及貨運。台交通部長王國材指出，共有18條國際航線受影響，每天料將影響300班架次國際航班起降，3天則有900架次。其中桃園機場目前有34班航班取消，其官網據報遭網攻一度沒法運作，香港則仍有航班如常往來台灣。

台媒指，飛往桃園的航班目前有17班取消，包括長榮航空 BR15、大韓航空 KE697、中華航空CI9697等；從桃園起飛的航班亦有至少17班取消，包含宿霧航空5J311、星宇航空JX800等。據指取消原因與解放軍軍演無關，從新冠疫情爆發至今，各航空公司陸續有航班停飛或取消，暫未有航班因軍演取消。

根據香港國際機場網站，周四有4班航班前往台北、4班航班從台北赴港，部分在周四下午、即解放軍軍演舉行之後；同日亦有2班航班分別如常來往高雄。王國材周三（3日）表示，經過溝通替代航線後，往北美、東北亞改走日本福岡的飛航情報區，往南可經菲律賓飛航情報區，目前航線還有包含飛航情報區的交接點均已溝通完畢，確保進出台灣皆有航線。