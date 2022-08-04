解放軍今起圍台軍演至下周日 台戰機掛彈升空

美國眾議院議長佩洛西訪台，引發大陸一連串軍事威嚇。解放軍周四（4日）中午12時至下周日（7日）中午12時，在台灣周遭海空域劃出6個區域，「包圍式」開展大規模軍演，周三（3日）另在台海附近開展軍事演練。台灣空軍台東志航基地的幻影2000、F5E和F5F戰機周四掛彈升空，強調是例行訓練，與解放軍軍演無關。

據最新衞星導航監察技術（ADS-B）數據顯示，目前解放軍演習區上空已無民航機飛行。官媒報道指，解放軍重要軍事演訓行動周四中午展開，並組織實彈射擊。此次實戰演訓選擇環島6大區域，在此期間有關船隻和飛行器不得進入有關海域和空域。據報台空軍作戰指揮部空中管制中心已就解放軍軍演發出「給飛行員通知」（NOTAM），包括一個新的禁飛區，但詳情未明。

解放軍東部戰區周三組織戰區海軍、空軍、火箭軍、戰略支援部隊、聯勤保障部隊等兵力，全天候在台灣北部、西南、東南海空域進行實戰化聯合演訓，重點進行聯合封控、對海突擊、對陸打擊、制空作戰等演練項目，檢驗戰區部隊聯合作戰能力。東部戰區再發布影片，可見預警機、殲擊機、轟炸機等多款軍機到多空域執行任務。東部戰區空軍某旅飛行員曹少卿表示，戰機起飛後飛往台周邊，隨時準備戰鬥，隨時能夠戰鬥，有堅強決心和能力，捍衞國家主權和領土完整。

台灣台東志航基地地勤人員檢查多款戰機後，戰機開入跑道升空。另有台媒報道，台灣空軍新竹基地同日有幻影戰機升降，捍衞安全。台灣空軍司令部表示，此是例行性訓練，且一般的戒備任務就會掛彈，和解放軍在台灣東部海域軍演無關，民眾不用過於在意。

台灣陸軍八軍團43炮指揮部周四上午從高雄大樹往屏東竹坑海邊部署，軍用卡車拖行着炮塔，魚貫駛入竹坑岸際。路人看到運送的炮彈感到十分震驚，直言明顯感受到兩岸緊繃氣氛。八軍團證實，路人看到的是155榴炮和120迫擊炮等，但強調是用於下周的例行演訓。