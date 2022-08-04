美偵察機赴台監視陸軍演　列根號位於沖繩以東

中國大陸解放軍周四（4日）中午起包圍台灣進行實彈演練，台海局勢急速升溫，當日上午，美軍一架RC135S眼鏡蛇球偵察機從駐日美軍沖繩嘉手納基地飛往台灣方向，料監視解放軍的環島演習。長駐日本橫須賀基地的美軍勞倫森號導彈追蹤艦，亦於周四凌晨出港。美軍同時發出航行警告，將於周四至下周二（8日）從加州范登堡試射無武裝的民兵3型洲際彈道導彈。

另外，美軍第7艦隊周三（3日）公開航母列根號及兩棲攻擊艦的黎波里號分別在菲律賓海和太平洋，升降艦載機的最新行動。因應美國眾議院議長佩洛西訪台，美軍部署列根號、「閃電航母」的黎波里號、美利堅號到台灣附近海域戒備。第7艦隊指，的黎波里號在太平洋海域進行艦載機升降，從發放的照片可見有主要用於反潛任務的SH-60海鷹直升機、V-22魚鷹式傾斜旋翼機，以及可垂直升降的F-35B隱形戰機。

列根號目前在菲律賓海執行例常任務，新發放的相片可見F18超級大黃蜂戰機在航母甲板升降。周三有衞星相顯示列根號位於菲律賓海、沖繩以東的大東島附近，大陸「南海戰略態勢感知」指根據灰狗式航母艦載運輸機周三的活動軌迹判斷，列根號繼續向東移動。同日，瑪麗西爾斯海洋測量船在台灣東南海域活動。